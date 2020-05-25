Экономика
РИА НовостиРоссия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Для сравнения: Россия добывает (по 2019 году) 560 миллионов тонн нефти и еще примерно столько же — если переводить на массу — природного газа.
Читать в источнике
Оценить143
с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
Общество
В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией и диагнозом «пневмония».
RT на русском 02:31
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Политика
Володин: США хотят расчленить Россию
Соединённые Штаты Америки пытаются сохранить доминирование на мировой арене за счёт разрушения других стран, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
News.ru вчера в 08:27
Общество
Кудрин назвал четыре основные цели развития России после пандемии
Пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных президентом РФ нацпроектов и достижение национальных целей, теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ПРАЙМ 02:10
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Игры
Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform вчера в 09:13
Экономика
640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году
Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год.
РБК вчера в 04:00
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Общество
2011 случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Ставрополье
По состоянию на 25 мая, эпидобстановка по коронавирусу в Ставропольском крае складывается следующим образом: за сутки заболевание выявлено у 79 человек, общее количество зараженных за весь период пандемии составило 2011 человек.
Городской ревизор 02:11
Здоровье
Больные коронавирусом выявлены на 16 предприятиях в Алтайском крае
1017 случаев – по контакту с заболевшими, 179 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 278 – у заболевших ОРВИ, в 949 случаях – бессимптомное течение.
Катунь 24 02:20
Фигурное катание
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Lenta.ru 02:41
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
В Минобрнауки назвали сроки зачисления абитуриентов в вузы
Министерство образования и науки планирует зачислить абитуриентов в вузы в августе и начать учебный год вовремя.
Авторадио вчера в 04:51
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Гаджеты
С 1 июня Sony откроет предзаказ на Xperia 1 II по цене $1199
Новинка появится на полках магазинов с 24 июля по цене $1199, сообщила компания. Предзаказ на устройство будет открыт с 1 июня.
3DNews 02:32
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах
По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.
Известия 01:43