Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Для сравнения: Россия добывает (по 2019 году) 560 миллионов тонн нефти и еще примерно столько же — если переводить на массу — природного газа.

Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше

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