Прообразом проведения форума стали ежегодные сессии Россия - Африка на Петербургском экономическом форуме, добавил советник президента России. "Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас", - сказал Кобяков.

с чего всё началось

Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества.

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