Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей

Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества.
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с чего всё началось

Сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов составила более 800 млрд рублей

Прообразом проведения форума стали ежегодные сессии Россия - Африка на Петербургском экономическом форуме, добавил советник президента России. "Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас", - сказал Кобяков.
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Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей

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