Политика
РИА НовостиРоссия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества.
Читать в источнике
Оценить247
с чего всё началось
Прообразом проведения форума стали ежегодные сессии Россия - Африка на Петербургском экономическом форуме, добавил советник президента России. "Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас", - сказал Кобяков.ТАСС08:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:27, Ашберн
Кино
В Екатеринбурге сегодня состоится встреча с режиссером Юрием Быковым
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Экономика
Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
Политика
Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
Политика
Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл "Ференцварошу" из Будапешта в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
Экономика
Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя
Место России в мировом рейтинге Doing Business должно быть выше, чем нынешнее 28-е, мешает этому несовершенство методологии подсчета.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Компания Mazda выпустила новую версию кроссовера CX-8.
Общество
В США арестовали Ахмеда Билалова
Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Хоккей
«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»
Энергетика
Сечин уверен в росте спроса на нефть в 2020 году
Ранее News.ru писал, что ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрём — до 0,98 млн баррелей в сутки.