Общество
РИА НовостиРоссия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества.
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Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Музыка
Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу
Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
Srnsk 14:27
Армия и оружие
SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада
Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Lenta.ru 12:47
Здоровье
В медвузах РФ могут увеличить число бюджетных мест
В российских медицинских вузах могут увеличить число бюджетных мест, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Sibnovosti.ru 03:30
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Политика
Песков: договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев
Договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 14:34
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
Военное дело 01:05
Общество
В Испании перезахоронили останки диктатора Франко
В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
RT на русском 11:04
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Политика
Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие
В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
RT на русском 14:10
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06