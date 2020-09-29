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Говорит Москва
Говорит Москва

Россия и Армения обсудили эскалацию в Карабахе

В свою очередь Николай Патрушев выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Он отметил необходимость «исключительно мирного урегулирования конфликта». Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября.В источнике
С чего всё началось
"Секретарь Совбеза Армен Григорян подчеркнул, что Армия обороны Карабаха на всей протяженности фронта, а также ВС Армении на границе страны блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи по охране позиций и держат ситуацию под своим полным контролем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы Совета безопасности Армении в Facebook
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Sputnik Армения06:19
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Ереван пожаловался РФ на попытки Баку перенести конфликт в Армению

Московский Комсомолец07:00
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Рафик Григорян: в новом конфликте в Нагорном Карабахе виновата Турция

BaltNews.eeвчера в 08:07
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Россия и Армения обсудили эскалацию в Карабахе

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Ереван считает, что Азербайджан переместит конфликт из Карабаха в Армению

Фонтанка.Ру06:37
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Патрушев обсудил с армянским коллегой ситуацию в Карабахе

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Переговоры Григорян-Патрушев: секретарь Совбеза России обеспокоен ситуацией в Карабахе

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Армения обратилась к России в связи с планами Азербайджана

Lenta.ru06:43

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера
РИА Новости06:40
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В Сочи оштрафовали отца, который жонглировал дочерью в лесу

Хостинский районный суд города Сочи приговорил родителей двухмесячного ребенка, которые обвиняются в жестоком обращении с дочкой, им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждому, отца девочки приговорили к 4 месяцам колонии-поселения, говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.
ТАСС06:33
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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Депутаты обсуждают новые наказания для иностранных интернет-компаний

Депутаты обсуждают новые наказания для иностранных интернет-компаний В Госдуме хотят ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства.
Коммерсантъ18:12
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Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
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На саратовских чиновников завели уголовное дело из-за детей-сирот

Как сообщили «АиФ-Саратов» в СУ СКР региона, следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области.
АиФ Саратов05:34
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