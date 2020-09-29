Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Говорит Москва
Говорит Москва

Россия и Армения обсудили эскалацию в Карабахе

В свою очередь Николай Патрушев выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Он отметил необходимость «исключительно мирного урегулирования конфликта». Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября.В источнике
С чего всё началось
"Секретарь Совбеза Армен Григорян подчеркнул, что Армия обороны Карабаха на всей протяженности фронта, а также ВС Армении на границе страны блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи по охране позиций и держат ситуацию под своим полным контролем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы Совета безопасности Армении в Facebook
.
Sputnik Армения06:19
Подробнее о событии
ТАСС

Секретарь Совбеза Армении сообщил, что обсудил с Патрушевым ситуацию в Нагорном Карабахе

ТАСС07:16
Московский Комсомолец

Ереван пожаловался РФ на попытки Баку перенести конфликт в Армению

Московский Комсомолец07:00
РИА Новости

Патрушев обсудил с армянским коллегой ситуацию в Карабахе

РИА Новости06:30
Говорит Москва

Россия и Армения обсудили эскалацию в Карабахе

Говорит Москва06:40
Фонтанка.Ру

Ереван считает, что Азербайджан переместит конфликт из Карабаха в Армению

Фонтанка.Ру06:37
Lenta.ru

Армения обратилась к России в связи с планами Азербайджана

Lenta.ru06:43
Sputnik Армения

Переговоры Григорян-Патрушев: секретарь Совбеза России обеспокоен ситуацией в Карабахе

Sputnik Армения06:19

Онищенко раскритиковал идею двухнедельных каникул в московских школах

Меры по продлению каникул в школах Москвы являются избыточными и принесут больше вреда, чем пользы, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко.
Ридус06:50
1