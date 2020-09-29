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Говорит Москва
Говорит Москва

Россия и Армения обсудили эскалацию в Карабахе

В свою очередь Николай Патрушев выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Он отметил необходимость «исключительно мирного урегулирования конфликта». Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября.В источнике
С чего всё началось
"Секретарь Совбеза Армен Григорян подчеркнул, что Армия обороны Карабаха на всей протяженности фронта, а также ВС Армении на границе страны блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи по охране позиций и держат ситуацию под своим полным контролем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы Совета безопасности Армении в Facebook
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