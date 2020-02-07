Экономика
ДождьРоссия и Беларусь договорились о цене на газ
Договоренность распространяется на весь 2020 год. Козак также сообщил, что Россия продолжит поставки нефти в Беларусь на коммерческих условиях и не может предоставлять скидок.
Читать в источнике
Оценить1210
с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАСС07 февраля в 14:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Единоборства
Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе, представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила свой титул на турнире UFC 247, который состоялся на арене Toyota Center в американском Хьюстоне.
Политика
На Украине изменились правила призыва в армию
В июне бывший главный военный прокурор Украины Матиос назвал происходящее в украинской армии ужасом.
Культура
В Иркутске скончался заслуженный артист России Вячеслав Варлашов
Спорт
Британская пловчиха намерена получить российское гражданство
Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Наука
Медики разрабатывают портативное устройство для измерения давления
Чтобы создать уникальный аппарат, ученые использовали датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.
Технологии
Showa Denko готовится выпускать пластины для жёстких дисков на 80 ТБ
Кино
В США стартовала церемония вручения премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар".
Шоу-бизнес
Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
Передовая группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем микроблоге в Твиттере об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Здоровье
Коронавирус убил в Китае больше 900 человек
По сведениям органов здравоохранения КНР, за сутки коронавирус убил в Китае 97 человек. Число зараженных превысило 40 тысяч человек.
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над территорией России
Военные США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.
Футбол
Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место
Форвард и капитан национальной сборной России и питерского «Зенита» предложил некоторым клубным фанатам на играх сборной помалкивать, а свое мнение относительно конкретных игроков засунуть подальше.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Здоровье
В Хабаровске из-за коронавируса ввели масочный режим
Масочный режим ввели в Хабаровске из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Израиль заявил о пуске ракеты из сектора Газа
Израиль сообщил о том, что по территории страны была выпущена ракета из сектора Газа.
Общество
Посол Китая в США прокомментировал слухи о природе коронавируса
Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах.
Авто
«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле
Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.