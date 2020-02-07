Экономика

ДождьДождьРоссия и Беларусь договорились о цене на газ

Договоренность распространяется на весь 2020 год. Козак также сообщил, что Россия продолжит поставки нефти в Беларусь на коммерческих условиях и не может предоставлять скидок.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
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RT на русском07 февраля в 15:53

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

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REGNUMвчера в 10:35

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ07 февраля в 13:51
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Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
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Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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