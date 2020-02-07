РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.

с чего всё началось

Договоренность распространяется на весь 2020 год. Козак также сообщил, что Россия продолжит поставки нефти в Беларусь на коммерческих условиях и не может предоставлять скидок.

Россия и Беларусь договорились о цене на газ

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