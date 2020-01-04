Энергетика

Союзное ВечеСоюзное ВечеРоссия и Беларусь договорились о поставках нефти

В январе 2020 года ресурсы нефти в Беларуси позволят обеспечить безостановочную работу нефтеперерабатывающих заводов. В частности, Мозырского НПЗ и «Нафтан». Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь.
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
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