Политика
Российская газетаРоссия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для граждан третьих стран. Документ подписан в Минске по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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с чего всё началось
12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства".ТАСС10:27
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Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
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Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
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В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова
Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Захваченный казаками женский монастырь посетили сотрудники ФСБ
Наша версия 17 июня в 07:15
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У Гостиного двора задержаны пикетчики-активисты «Другой России»
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В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
Общество
Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках
Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках.
Вести.Ru 12:43
Общество
Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
Политика
Против Владимира Путина потребовали возбудить уголовное дело
Политик Леонид Гозман подал в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина.
Smolnarod.ru 07:20
Экономика
Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
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Экономика
Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов
Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле.
Lenta.ru 11:15
Кино
В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки
Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru 08:22
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу «ЮКОСа»
Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-владельцев "ЮКОСа" $57 миллиардов, следует из сообщения Минюста.
Вести.Ru 12:52
Экономика
Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян
Симметричный ответ В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании.
РБК 10:34
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело вчера в 16:42
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Транспорт
В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение
Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
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