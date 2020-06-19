Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для граждан третьих стран. Документ подписан в Минске по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства".
ТАСС10:27

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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

РБК11:59

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Газета.Ru12:12

Лавров и Макей подписали соглашение о взаимном признании виз двух стран

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Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Lenta.ru10:34

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

РИА Новости10:53
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Беларусью и Россией подписано соглашение о взаимном признании виз

КП - Беларусь11:55
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

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Общество

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Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках.
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Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
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Политика

Против Владимира Путина потребовали возбудить уголовное дело

Политик Леонид Гозман подал в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина.
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Экономика

Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
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Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле.
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REGNUM вчера в 09:00
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Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу «ЮКОСа»

Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-владельцев "ЮКОСа" $57 миллиардов, следует из сообщения Минюста.
Вести.Ru 12:52
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Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян

Симметричный ответ В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании.
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Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка

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На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома

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В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

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