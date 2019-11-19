Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUРоссия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020

По правилам жеребьевки основного раунда Евро-2020 сборная Бельгии стала соперником России. Обе сборные сыграют в группе В, как и команда Дании. Отметим, что Бельгия и Россия были в одной отборочной группе квалификационной стадии турнира.
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Телеканал Санкт-Петербургвчера в 02:48
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
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В России есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), такие решения уже принимаются, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
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Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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