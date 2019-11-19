Футбол
Sportbox.RUРоссия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020
По правилам жеребьевки основного раунда Евро-2020 сборная Бельгии стала соперником России. Обе сборные сыграют в группе В, как и команда Дании. Отметим, что Бельгия и Россия были в одной отборочной группе квалификационной стадии турнира.
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Стал известен первый соперник сборной России в группе на Евро-2020
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 02:48
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