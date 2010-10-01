Футбол
Sportbox.RUРоссия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020
По правилам жеребьевки основного раунда Евро-2020 сборная Бельгии стала соперником России. Обе сборные сыграют в группе В, как и команда Дании. Отметим, что Бельгия и Россия были в одной отборочной группе квалификационной стадии турнира.
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Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия
Sports.ruвчера в 17:57
«Бельгия и Дания — сильные команды». Черчесов — о соперниках России на Евро
Спорт-Экспрессвчера в 17:25
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