Футбол
Sportbox.RUРоссия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020
По правилам жеребьевки основного раунда Евро-2020 сборная Бельгии стала соперником России. Обе сборные сыграют в группе В, как и команда Дании. Отметим, что Бельгия и Россия были в одной отборочной группе квалификационной стадии турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Происшествия
СК в Ростове проверит следователя, который взял в заложники жену
Напомним, в среду утром, по данным источника в правоохранительных органах, подполковник Сергей Ткачев взял в заложники супругу.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответа на украинский иск
Международный суд ООН постановил, что Россия должна ответить по иску Украины о нарушении международных конвенций.
Общество
В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку
В американском штате Калифорния продадут советскую подводную лодку Б-427, выведенную из эксплуатации и ставшую местной достопримечательностью.
Наука
Названа главная причина возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в городе Шарлотте выяснили главную причину возникновения рака.
Экономика
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
В Кремле прокомментировали запрос о выдаче основателя «Рольфа» Петрова
В Кремле заявили, что Генпрокуратура не обязана согласовывать с президентом России Владимиром Путиным запрос о выдаче основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в выводе денег за рубеж.
Политика
Белый дом: Волкер подтвердил свои показания на слушаниях в Конгрессе
Экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер выступил перед американскими законодателями на Капитолийском холме на слушаниях в специальном комитете по разведке нижней палаты.
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью
Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Политика
В Госдуме рассказали о перспективах договора о госгранице с Эстонией
Подпись под новым договором о госгранице в феврале 2014 года поставил именно министр иностранных дел Эстонии, предшественник господина Рейнсалу, — рассуждает Слуцкий.
Происшествия
Власти Пензы назвали возможную причину ЧП с упавшей в кипяток машиной
В правительстве Пензенской области озвучили предварительную причину ЧП с двумя погибшими во время аварии на теплотрассе в областном центре.
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Авто
Lada Vesta демонстрирует японское качество
Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
Общество
В Воронеже водители штурмуют наркодиспасер
В Воронеже перед наркологическим диспансером выстроились огромные очереди — водители пытаются получить справку от нарколога по пока ещё действующему тарифу: с 22 ноября за вправку придётся отдать в разы больше.
Общество
У россиян появился запрос на свободу слова и справедливый суд
Доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав, за последние два года увеличилась до 58% с 34% в 2017 году.
ЖКХ
Коммунальную аварию устранили в Барнауле
Напомним, под отключение в результате коммунальной аварии в Барнауле 20 ноября попали 26 жилых домов и детские сады № 45 и № 105.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.