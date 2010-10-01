По правилам жеребьевки основного раунда Евро-2020 сборная Бельгии стала соперником России. Обе сборные сыграют в группе В, как и команда Дании. Отметим, что Бельгия и Россия были в одной отборочной группе квалификационной стадии турнира.

Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020

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