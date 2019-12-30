Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 21:26

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвывчера в 21:07

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркетвчера в 08:28

«Газпром» и Белоруссия подписали договор о продлении контрактов еще на один год

ФАНвчера в 15:52

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новостивчера в 15:33

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Serviceвчера в 08:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:32, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:32, Ашберн
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