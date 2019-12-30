Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 21:26

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

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ФАНвчера в 15:52

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

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Эхо Москвывчера в 21:07

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Rambler News Serviceвчера в 08:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:55, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:55, Ашберн
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