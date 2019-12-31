Энергетика
КоммерсантъРоссия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
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РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа
Газета.Ru31.12.19 в 14:28
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусь31.12.19 в 15:34
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Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Футбол
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Происшествия
В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж
Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
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СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана
Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января
Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Гаджеты
В серии Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Согласно новым сведениям, производитель планирует выпустить ещё одну модель с 6,9-дюймовым экраном, которая получит название Samsung Galaxy S20 Ultra.Презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на февраль 2020 года.
Энергетика
Добыча нефти в России в 2019 году выросла до 560,2 млн тонн
Добыча нефти и газового конденсата выросла в России по итогам 2019 года на 0,8%, до 560,2 млн тонн год к году, следует в четверг из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
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Представлены беспроводные наушники Klipsch, которые круче AirPods Pro
Известный производитель качественных звуковых устройств Klipsch анонсировал в преддверии выставки CES 2020 свои новые продукты, в числе которых оказались и беспроводные наушники Klipsch T10 True Wireless.
Спорт
Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»
Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей.
Гаджеты
Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020
Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
Политика
Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году
Число жертв авиакатастроф в 2019 году составило 257 человек.