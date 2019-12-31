Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома
".
Life.ru31.12.19 в 14:46

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известия31.12.19 в 21:26

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ru31.12.19 в 14:10

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новости31.12.19 в 15:33

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РБК31.12.19 в 14:59

РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа

Газета.Ru31.12.19 в 14:28

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАСС31.12.19 в 14:21

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвы31.12.19 в 21:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:01, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь31.12.19 в 15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
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