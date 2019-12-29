Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать120
с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома
".
Life.ruвчера в 14:46

Подробнее о событии

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБКвчера в 14:59

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвывчера в 21:07

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новостивчера в 15:33

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 21:26

РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа

Газета.Ruвчера в 14:28

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ruвчера в 14:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:59, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Спорт

WADA опубликовала обновленный список запрещенных в спорте веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 1 января опубликовала новый список запрещенных в спорте препаратов, при этом произошли изменения и в порядке получения терапевтических исключений при наличии у спортсменов соответствующих медицинских показаний.
ProstoProSport 04:27
Общество

Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Известия 29.12.19 в 16:02
Армия и оружие

Польша взяла командование Силами сверхбыстрого реагирования НАТО

Известия 08:27
Происшествия

В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере

В удмуртском Глазове шесть человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере.
Российская газета вчера в 15:04
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 08:23
Происшествия

В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку

РИА Новости 11:06
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Политика

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Газета.Ru 11:50
Происшествия

Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
News.ru 10:16
Армия и оружие

США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году

США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.
ТАСС 06:40
Авто

«АвтоВАЗ» в 2020 году поднимет цены на все автомобили Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 года планирует увеличить рекомендованные розничные цены на свои автомобили.
ToDay News Ufa 29.12.19 в 23:27
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
ТАСС вчера в 16:08
Футбол

«Надо усерднее работать, лучше играть и молиться». Гвардиола — о чемпионской гонке с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал турнирное положение команд в английской премьер-лиге, а также рассказал, что необходимо сделать «горожанам», чтобы побороться за титул чемпионов.
Матч ТВ 07:11
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
РИА Новости вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Политика

Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
ТАСС 11:03
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество

Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
StarHit.ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки

Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 08:13
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru 08:00
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Транспорт

Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга

В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Псковское агентство информации 06:02
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 11:32
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное