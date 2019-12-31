Энергетика
КоммерсантъРоссия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
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РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа
Газета.Ru31.12.19 в 14:28
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусь31.12.19 в 15:34
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В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике
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Названа особенность новогоднего обращения Путина
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Автоспорт
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