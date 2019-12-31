Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

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