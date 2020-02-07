Экономика
ВедомостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Читать в источнике
Оценить713
с чего всё началось
Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Общество
В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Гаджеты
Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены
Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Армия и оружие
Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках
США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
Шоу-бизнес
Пугачева дала урок музыки внукам Юдашкина
Супруга художника-модельера Валентина Юдашкина Марина показала, как ее внуки знакомятся с музыкой под руководством Аллы Пугачевой.
Общество
В Китае количество жертв коронавируса выросло до 722 человек
Количество погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 722 человек, сообщает Государственная комиссия по здравоохранению КНР.
Хоккей
Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Происшествия
В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
Хоккей
Сборная России проиграла первый матч Шведских игр
Первый матч Шведских игр сборная России по хоккею проводила не в Стокгольме, а в Хельсинки, но не в привычном месте – "Хартвалл Арене", а в "Хельсинки Айс Холл", где выступает вторая команда из столицы Финляндии – ХИФК.
Общество
Эксперт рассказала о пользе кофе
Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Происшествия
В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе
Политика
Дмитрия Махонина назначили врио главы Пермского края
«Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края», – говорится в тексте.
Футбол
В Краснодаре сохранят исторические границы стадиона «Динамо»
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Шоу-бизнес
Фотографии 22-летней Анны Нетребко ошеломили ее фанатов
Первую партию в опере «Травиата» будущая звезда исполнила в 22-летнем возрасте.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии
В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
Общество
В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США
В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
Футбол
ФИФА не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Общество
Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Авто
Cadillac представил новый Escalade
Американская марка Cadillac официально представила новое поколение внедорожника Escalade.
Здоровье
ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о нехватке средств защиты от коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.