Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАССвчера в 14:04

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Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 18:31

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Тариф прошлогодний: как Путин и Лукашенко оставили прежние цены на газ

Известиявчера в 14:52

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51
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Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
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Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Вести.Ru вчера в 23:53
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском 05 февраля в 13:24
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM 06 февраля в 04:37
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Народные новости вчера в 18:10
Гаджеты

Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены

Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Retail & Loyalty вчера в 06:38
Армия и оружие

Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
Известия вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Пугачева дала урок музыки внукам Юдашкина

Супруга художника-модельера Валентина Юдашкина Марина показала, как ее внуки знакомятся с музыкой под руководством Аллы Пугачевой.
ФАН вчера в 13:23
Общество

В Китае количество жертв коронавируса выросло до 722 человек

Количество погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 722 человек, сообщает Государственная комиссия по здравоохранению КНР.
РБК вчера в 19:27
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 03:54
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия

В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира

В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Хоккей

Сборная России проиграла первый матч Шведских игр

Первый матч Шведских игр сборная России по хоккею проводила не в Стокгольме, а в Хельсинки, но не в привычном месте – "Хартвалл Арене", а в "Хельсинки Айс Холл", где выступает вторая команда из столицы Финляндии – ХИФК.
Стадион вчера в 01:47
Общество

Эксперт рассказала о пользе кофе

Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
REGNUM вчера в 19:15
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM вчера в 01:40
Политика

Дмитрия Махонина назначили врио главы Пермского края

«Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края», – говорится в тексте.
Профиль 06 февраля в 11:05
Футбол

В Краснодаре сохранят исторические границы стадиона «Динамо»

Кубань 24 вчера в 02:34
Политика

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Фотографии 22-летней Анны Нетребко ошеломили ее фанатов

Первую партию в опере «Травиата» будущая звезда исполнила в 22-летнем возрасте.
Woman.ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии

В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
RuNews24.ru вчера в 20:43
Общество

В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США

В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
РБК 00:19
Футбол

ФИФА не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
ТАСС Спорт 05 февраля в 05:57
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета вчера в 20:04
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
РИА Новости вчера в 17:20
Авто

Cadillac представил новый Escalade

Американская марка Cadillac официально представила новое поколение внедорожника Escalade.
Somanyhorses 05 февраля в 03:58
Здоровье

ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о нехватке средств защиты от коронавируса 2019-nCoV.
Вести.Ru вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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