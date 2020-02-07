Экономика
RT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
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с чего всё началось
По итогам переговоров президентов двух стран в прошлом году было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.ТАССвчера в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Космос
NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца
Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
Политика
Российский «Лидер» оказался аутсайдером
Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Шоу-бизнес
Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Наука
В Туле разработали новую методику лечения стресса
Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
Футбол
Болельщики в шоке: Оздоев не забил ни одного пенальти Дзюбе
Из пяти попыток Артём Дзюба реализовал четыре. А вот Магомед Оздоев ни разу не смог пробить форварда с одиннадцатиметровой отметки.
Происшествия
Спецназ потерял стрелка и заложников в Таиланде
Армия и оружие
Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Общество
Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет
Муж с женой, летевшие из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан), оставили в аэропорту котенка, чтобы не платить за его перевозку.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Авто
Пикап Hummer EV получит три электромотора
По сообщению президента GM Марка Реусса, пикап получит несколько вариантов установок, в том числе и трехмоторную мощностью около 1000 лошадиных сил.
Политика
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
Армия и оружие
Американские военные обстреляны в Афганистане
Официальный представитель армии США в Афганистане полковник Сонни Леггетта, в своем заявлении сообщил, что военнослужащие США и Афганистана попали под обстрел 8 февраля во время проведения совместной операции в восточной провинции Нангархар.
Интернет
Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP
Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Теннис
Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации
Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации В квалификационном матче Кубка федерации сборная России на выезде в Клуж-Напоке одолела команду Румынии — 3:2. Два очка из трех россиянкам принесла Екатерина Александрова, а третье, победное, завоевали в парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская.
Политика