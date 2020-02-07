Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

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