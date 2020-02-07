Политика
ИнтерфаксРФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Игры
Следующая Call of Duty получила окно релиза
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Общество
ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о нехватке средств защиты от коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире
Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
Политика
Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР
Находящийся в Риме украинский президент Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Джузеппе Конте закрыть "незаконные" офисы ДНР и ЛНР в стране.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Космос
Ракета «Союз» со спутниками OneWeb успешно стартовала с Байконура
Ночью 7 февраля с космодрома Байконур была успешно запущена ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи британской компании One Web.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений
В общей сложности насчитали более двух десятков опасных приложений для устройств под управлением операционной системы Android.
Политика
Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн
Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Технологии
Солнечные батареи смогут вырабатывать энергию даже ночью
Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе придумали, как солнечные панели могут работать круглосуточно, вот только ночью они будут вырабатывать электричества не более 25% от своей заявленной мощности.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может стать дальтонизм
В ходе исследования учеными было выявлено, что при применении силденафила - действующего вещества Виагры- в дозах, выше рекомендуемых медиками, одним из побочных эффектов является развитие дальтонизма.
Авто
Volkswagen представил новый Teramont
Немецкий бренд Volkswagen презентовал рестайлинговый кроссовер Atlas, который в России продаётся под названием Teramont.
Происшествия
В Москве арестовали двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда
Пресненский суд Москвы арестовал стюарда авиакомпании Utair Рафиза Галимова по делу о поджоге Никулинского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Экранизация Monster Hunter получила рейтинг PG-13
В прошлом году в сеть утёк тизер экранизации серии игр Monster Hunter от Capcom, а недавно картина получила возрастной рейтинг.
Авто
Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE
Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Гаджеты
AMD сегодня начнёт продажи 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X
Рекомендованная стоимость Ryzen Threadripper 3990X составит $3990, что, пожалуй, делает новинку самым дорогим настольным процессором AMD.
Финансы
Эксперт оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%
Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 6%.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.
Общество
Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших
В МИДе Японии заявили, что карантин круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого 3700 человек, в том числе 24 из России, закончится 19 февраля.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Политика
Лавров назвал недопустимым силовое смещение власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы.