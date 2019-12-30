Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на январь-февраль следующего года и подписали дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива. Об этом сообщили в "Газпроме" по итогам переговоров, которые состоялись в Москве в последний день уходящего года.

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

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