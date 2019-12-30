Энергетика

Вести.RuВести.RuРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на январь-февраль следующего года и подписали дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива. Об этом сообщили в "Газпроме" по итогам переговоров, которые состоялись в Москве в последний день уходящего года.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 21:26

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Serviceвчера в 08:00

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новостивчера в 15:33

«Газпром» и Белоруссия подписали договор о продлении контрактов еще на один год

ФАНвчера в 15:52

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркетвчера в 08:28

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвывчера в 21:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
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С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
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Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
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На пляже в Майами нашли тело российского пилота

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Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко по нефти и газу

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Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
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В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

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С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

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Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
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Общество

В России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Тамбовский курьер 30.12.19 в 03:21
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Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

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Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
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«Питтсбург» — «Оттава»: Малкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне

Результативная серия началась 6 декабря в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (2:0), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой.
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Авто

Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей

Один из очевидных ответов – собрать полмиллиона и купить RAV4 предыдущего, второго поколения: наши коллеги из Авито авто уверенно говорят, что за эту сумму можно купить живую машину.
Колёса.ru вчера в 06:58
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
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В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

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Трамп заявил, что не желает войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
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Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
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Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
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В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
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Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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