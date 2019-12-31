Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:41, Ашберн
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