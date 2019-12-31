Энергетика
Lenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Объёмы поставок и транзита газа через Беларусь останутся в будущем году на уровне 2019 года
Комсомольская правда14:31
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Происшествия
Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге
Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону
Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели 31 декабря телефонные переговоры.
Политика
Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа
В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Происшествия
В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате
В психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии произошел пожар, шесть пациентов пострадали.
Политика
Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»
Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Происшествия
В Москве из-за встречи с муниципальным депутатом задержали сотрудников ГБУ «Жилищник»
В отделе полиции оказалось около 30 работников, которых позже начали отпускать.
Общество
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Культура
Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге
На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Энергетика
«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с «Газпромом» о прямой закупке у него природного газа.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева зимой автомобиля
Шоу-бизнес
Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Кино
Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года
Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
Технологии
ВОЗ: новый смертельно опасный вирус может погубить миллионы человек
Ученые считают, что новый вирус намного страшней Эболы и может поразить миллионы человек.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.