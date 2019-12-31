Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

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Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

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«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

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Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

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РИА Новости15:33

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Service08:00
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
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Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
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С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что подписание документов доказало возможность договориться «даже по самым сложным» темам.
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Сколько платят за газ жители Центральной России?

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