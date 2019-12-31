Энергетика
Lenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей
Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Экономика
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Экономика
В РФ повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Общество
Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о решении китайского суда, который 30 декабря осудил на три года ученого-генетика Хэ Цзянькуя за модификацию генома эмбрионов человека.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Технологии
Самыми популярными приложения 2019 года стали мессенджеры
Российскими лидерами, что логично, стали социальные сети и мессенджеры. Первое место по количеству скачиваний занял WhatsApp.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Авто
В России запрещается ездить на автомобилях без номеров
Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что подписание документов доказало возможность договориться «даже по самым сложным» темам.
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Политика
2020: Авария на «Северном потоке-2», доллар по 100 рублей и вечный Путин
2020-й не стал исключением: политологи, маркетологи, банковские стратеги, технические эксперты, опираясь на текущую информацию сложные математические модели, пытаются нарисовать картину мира на ближайшие 12 месяцев.
Энергетика
Сколько платят за газ жители Центральной России?
Известно, что в России тарифы на энергоресурсы могут значительно различаться.
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.