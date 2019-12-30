Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Протоколы были подписаны руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Как сообщили в "Газпроме", контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома
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Life.ruвчера в 14:46

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Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

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«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Serviceвчера в 08:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:36, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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