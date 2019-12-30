Энергетика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Протоколы были подписаны руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Как сообщили в "Газпроме", контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома".Life.ruвчера в 14:46
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусьвчера в 15:34
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Как уточнил собеседник, за ночь не было ни серьёзных ДТП, ни трагических пожаров от фейерверков.
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Происшествия
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Транспорт
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В России повышаются акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили
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Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".