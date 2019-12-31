Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новости15:33

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Service08:00

«Газпром» и Белоруссия подписали договор о продлении контрактов еще на один год

ФАН15:52

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ru14:10

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАСС14:21

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркет08:28

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБК14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:50, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь15:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:50, Ашберн
Музыка

Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
РИА Новости 17:53
Политика

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Телеканал 360° 18:53
Гаджеты

Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple

В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Экономика сегодня 29 декабря в 18:46
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Наука

Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза

Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
МедиаПоток вчера в 02:31
Происшествия

Новогодняя ночь прошла без ЧП в Забайкалье

Как уточнил собеседник, за ночь не было ни серьёзных ДТП, ни трагических пожаров от фейерверков.
Чита.Ру 19:56
Хоккей

Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»

Сегодня была игра в режиме плей-офф.
Sport24.ru 13:36
Происшествия

МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе

Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Ведомости 12:32
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО вчера в 21:23
Политика

США отправляют войска для защиты своего посольства в Багдаде

Вести.Ru 16:30
Политика

Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Свободная Пресса вчера в 08:46
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru 09:46
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 23 декабря в 19:02
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 23 декабря в 19:02
Общество

Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову

Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Эхо Москвы 18:05
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
WomanHit.ru вчера в 10:03
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ 04:58
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Политика

Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию

В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Национальная служба новостей 05:56
Экономика

На Украине минимальную зарплату повысили до 200 долларов США

С начала года минимальная зарплата на Украине повышается на 11%, с 1 января она составит 4723 гривны (около 200 долларов).
ФАН 20:33
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАСС 16:11
Армия и оружие

Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы

Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.
Взгляд.ру 07:48
Шоу-бизнес

Волочкова начала парад купальников на тайском пляже

Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Народные новости вчера в 04:07
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента

Борис Ельцин мотивировал свой уход тем, что в 2000 год Россия должна войти с новыми политиками.
RuNews24.ru 05:26
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

РИА Новости 17:14
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 07:18
Космос

Мировая космонавтика подвела итоги 2019 года

Российская и мировая космонавтика в 2019 году пережила целую череду успехов и неудач. Главные из них вспоминают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное