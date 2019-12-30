Энергетика
Lenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома".Life.ruвчера в 14:46
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусьвчера в 15:34
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
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