Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома
".
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

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