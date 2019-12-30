с чего всё началось

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Политика Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Общество Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Политика Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

Политика Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Политика Всемирной торговой организации исполнилось 25 лет Всемирной торговой организации (ВТО) 1 января 2020 года исполнилось 25 лет с момента ее основания. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году.

Общество Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.