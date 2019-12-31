«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

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