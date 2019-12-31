Энергетика
Lenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Гаджеты
Наушники Apple AirPods стали пользоваться ажиотажным спросом
Поползли слухи, что партнёр Apple создаст новый завод, где и будут производиться беспроводные наушники.
Политика
Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие
Гаджеты
Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Футбол
Игрок «Кристал Пэлас» Заа каждый месяц переводит 10% из своей зарплаты на помощь сиротам
Моя мама может быть уверена — как только только заканчивается месяц, то я перевожу деньги, — приводит слова футболиста E& H Foundation.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Наука
В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов
Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Происшествия
Экс-прокурору Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве
На Кавказе предъявили обвинение бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Армия и оружие
США бросили вызов Ирану атакой на позиции «Хезболлы» в Ираке
Нанося удары по «Хезболле», США фактически бросают вызов Ирану. А Иран, в свою очередь, достаточно мощная страна с военным потенциалом.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Культура
Сергей Соседов раскритиковал концерты Аллы Пугачевой
Музыкальный эксперт, который неоднократно критиковал ветеранов отечественного шоу-бизнеса за то, что они продолжают выступать, в студии программы «Звезды сошлись» заявил, что возвращение на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Футбол
«Рома» сменит владельца в ближайшие часы
В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко за год похудела на 18 килограммов
Отметила Регина Тодоренко в своих итогах за год, что она побывала в семи разных странах за эти 12 месяцев, а также по ее словам, смогла довести отношения с мужем, Владом Топаловым, до идеала.
Общество
Сахалинцы отпраздновали Новый год
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Общество
Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.
Гаджеты
Xiaomi выпустит новые умные часы Watch Color
Xiaomi анонсировала новые умные часы под названием Xiaomi Watch Color. Их преимуществом станет большой выбор разноцветных ремешков.
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: хочу реванша Хабиба и Конора
Нурмагомедов — старший хочет реванша Хабиба и Конора. Об этом сообщается на сайте news.sportbox.ru.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Здоровье
Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.