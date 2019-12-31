Энергетика
Радио Комсомольская правдаРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Протоколы подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России. Объемы поставок топлива остались прошлогодние. Однако, по ценам стороны договорились только на первую пару месяцев наступившего года.
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РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа
Газета.Ru31.12.19 в 14:28
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусь31.12.19 в 15:34
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:20, Ашберн
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