Протоколы подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России. Объемы поставок топлива остались прошлогодние. Однако, по ценам стороны договорились только на первую пару месяцев наступившего года.

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Экономика Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан «Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Происшествия Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.

Здоровье Врач рассказал о необходимых зимой витаминах По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Происшествия В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Политика Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Общество В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок Как ранее утверждала газета "Коммерсантъ", к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро.