Энергетика

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Протоколы подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России. Объемы поставок топлива остались прошлогодние. Однако, по ценам стороны договорились только на первую пару месяцев наступившего года.
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Lenta.ru31.12.19 в 14:10
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:20, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь31.12.19 в 15:34
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