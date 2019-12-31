Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Протоколы были подписаны руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Как сообщили в "Газпроме", контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известия21:26

«Газпром» и Белоруссия подписали договор о продлении контрактов еще на один год

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«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

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Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

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Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркет08:28

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Service08:00
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:29, Ашберн
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На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
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В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет

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Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
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Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года.
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Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
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Названа смертельная опасность неправильного сна

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В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
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Музыкальный критик попросил Пугачеву прекратить свои концерты

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Арсенал — Челси 1:2

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Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
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В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
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По прогнозам экспертов, рост цен на российские и импортные вина может составить от пяти до десяти процентов.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
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Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски»

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РЕН ТВ 29 декабря в 21:00
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Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

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В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

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При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
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