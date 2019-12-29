с чего всё началось

Протоколы были подписаны руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Как сообщили в "Газпроме", контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года.

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