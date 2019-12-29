Энергетика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Протоколы были подписаны руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Как сообщили в "Газпроме", контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома".Life.ruвчера в 14:46
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусьвчера в 15:34
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Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
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Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Общество
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Наука
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Специалисты хотят найти способ распознавать диабет с помощью анализа крови на ранней стадии.
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Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год
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Авто
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Происшествия
Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее
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Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
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Общество
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Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
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