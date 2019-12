Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.