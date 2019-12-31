Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Протоколы были подписаны руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Как сообщили в "Газпроме", контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новости15:33

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБК14:59

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркет08:28

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ru14:10

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАСС14:21

«Газпром» и Белоруссия подписали договор о продлении контрактов еще на один год

ФАН15:52

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Service08:00
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
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Известно, что в России тарифы на энергоресурсы могут значительно различаться.
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Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
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Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
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