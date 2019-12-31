Энергетика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Протоколы были подписаны руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Как сообщили в "Газпроме", контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года.
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
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Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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Российские театры и другие учреждения культуры освободили от уплаты налога на прибыль — 1 января вступили в силу соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
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Экономика
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Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Кино
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Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
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На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Спорт
Глава WADA назвал борьбу с допингом в РФ главным успехом с 2014 года
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подвел итоги работы организации и отметил, что ситуация с допингом в российском спорте вывела WADA на качественно новый уровень.
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