Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 21:26

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвывчера в 21:07

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркетвчера в 08:28

«Газпром» и Белоруссия подписали договор о продлении контрактов еще на один год

ФАНвчера в 15:52

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новостивчера в 15:33

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Serviceвчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:23, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество

Трасса «Оренбург-Орск» перекрыта из-за погоды

Беловка.рус вчера в 05:21
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Энергетика

На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК вчера в 08:19
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Известия 00:08
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Авто

В России запретят ездить на автомобилях без номеров

Повышение утильсбора, регистрация машин в автосалонах, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Автоновости дня вчера в 08:33
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку

Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Московский Комсомолец вчера в 06:03
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru вчера в 01:11
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 30.12.19 в 08:54
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:49
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня вчера в 00:09
Политика

Захарова: США положили ноги на стол мировой политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Национальная служба новостей вчера в 03:41
Хоккей

Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли

К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.
Вести.Ru 01:09
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 30.12.19 в 05:11
Экономика

В России повысили цены на водку и коньяк

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
URA.Ru 00:14
Общество

Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
РБК вчера в 12:42
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Общество

Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное