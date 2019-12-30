Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусьвчера в 15:34
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Общество
Трасса «Оренбург-Орск» перекрыта из-за погоды
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Происшествия
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение
Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Энергетика
На Украине резко выросла цена на газ для населения
На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Авто
В России запретят ездить на автомобилях без номеров
Повышение утильсбора, регистрация машин в автосалонах, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Шоу-бизнес
Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку
Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Политика
Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Хоккей
Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли
К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Экономика
В России повысили цены на водку и коньяк
«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
Общество
Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР
Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.