Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома
".
Life.ruвчера в 14:46

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 21:26

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ruвчера в 14:10

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новостивчера в 15:33

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБКвчера в 14:59

РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа

Газета.Ruвчера в 14:28

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвывчера в 21:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:55, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
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