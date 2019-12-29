с чего всё началось

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Политика Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

Авто В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Политика Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Шоу-бизнес Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.

Политика Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.