Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в январе и феврале 2020 года, об этом сообщается на сайте "Газпрома".Life.ruвчера в 14:46
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусьвчера в 15:34
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В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин
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Происшествия
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В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе.
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей
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Общество
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С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Политика
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По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Здоровье
В КНР распространяется неизвестная пневмония
В КНР зафиксировано распространение неизвестной ранее формы пневмонии.
Футбол
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
В новогоднюю ночь на Кубани родилось 129 малышей
Как сообщили сотрудники минздрава края, в новогоднюю ночь на Кубани родилось 69 мальчиков, 60 девочек.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Общество
В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Политика
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Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
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Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей
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Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
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Общество
Уильям и Кэтрин попытались помириться с Гарри и Меган перед Новым годом
Уходящий 2019 год окончательно рассорил некогда дружных братьев-принцев Уильяма и Гарри.
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По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.