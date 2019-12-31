Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Армия и оружие
СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат
Пентагон после нападения протестующих на посольство США в Багдаде готовится срочно перебросить в регион до 4 тысяч десантников, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств
В состав Совета Безопасности ООН 1 января войдут пять новых государств, а пять непостоянных членов покинут совет.
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в убийстве следователя
Бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает СК РФ.
Политика
Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством
Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».
Музыка
Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении
Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
Армия и оружие
Перенесён срок сдачи военным атомной подлодки «Князь Владимир»
Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.
Общество
Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову
Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Технологии
Список худших паролей 2019 года
Рейтинг самых худших в 2019 году паролей обнародовала американская компания по кибербезопасности Splashdata.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Футбол
Форвард «Зенита» Малком перекрасился в блондина
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Политика
Путин провел переговоры с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Энергетика
«Нафтогаз»: новые транзитные контракты с Россией будут регулироваться по шведскому праву
Новые транзитные контракты между Россией и Украиной будут регулироваться по шведскому праву, заявил председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко за год похудела на 18 килограммов
Отметила Регина Тодоренко в своих итогах за год, что она побывала в семи разных странах за эти 12 месяцев, а также по ее словам, смогла довести отношения с мужем, Владом Топаловым, до идеала.