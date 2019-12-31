Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАСС14:21

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркет08:28

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Service08:00

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

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Эхо Москвы14:01

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Объёмы поставок и транзита газа через Беларусь останутся в будущем году на уровне 2019 года

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