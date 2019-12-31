Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Москва и Минск договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новости15:33

«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

Rambler News Service08:00

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБК14:59

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

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ТАСС14:21

Москва и Минск обсуждают условия поставки газа в 2020 году

Финмаркет08:28

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвы16:04
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:43, Ашберн
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