Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество
Ученые рассказали об опасности неправильного сна
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
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КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
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Вассерман сделал прогноз на 2020 год
Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Политика
Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.
Политика
Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»
Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.
Энергетика
С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
Технологии
Список худших паролей 2019 года
Рейтинг самых худших в 2019 году паролей обнародовала американская компания по кибербезопасности Splashdata.
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Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Политика
Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа
Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Общество
Медведев утвердил правила обращения с животными в цирках и зоопарках
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях, в том числе в цирках и зоопарках.
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hello Neighbor
Кино
«Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года
Мощное продвижение "Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Политика
Американским военным запретили пользоваться Tik Tok
Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
Происшествия
Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.