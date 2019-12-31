Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма
Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Политика
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.
Происшествия
Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Патриарх Кирилл призвал верующих писать письма поддержки в Черногорию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории, чтобы выразить поддержку со стороны Русской православной церкви, об этом он сказал в субботу на братской трапезе после литургии в столичном Сретенском монастыре, следует из сообщения на сайте РПЦ, опубликованном в понедельник.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Политика
Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Политика
15 января Трамп подпишет «первую фазу» торговой сделки с Китаем
15 января президент США Дональд Трамп обещает подписать "первую фазу" торговой сделки с Китаем, передает телеканал CNBC.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hello Neighbor
Технологии
ESET NOD32 Internet Security защищает домашнюю сеть
ESET NOD32 Internet Security противостоит целевым кибератакам, надежно защищает активы и данные пользователя.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Происшествия
90 человек погибли в результате взрыва в Сомали
Мэр Могадишо Омар Филиш в комментарии Dalsan указал, что среди погибших были студенты университета Бенадир.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Футбол
«Реал» хочет продлить контракт с Бензема
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.