Энергетика

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Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Москва и Минск договорились о цене на газ на два месяца

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«Газпром» сообщил о переговорах с Белоруссией по поставкам газа

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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
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