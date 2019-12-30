Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Оценить212
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Показать все источники
Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусьвчера в 15:34
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Общество
Трудовые книжки стали электронными
С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
Футбол
Два футболиста погибли в ДТП в Гвинее
В результате ДТП погибли защитник юниорской сборной Гвинеи Иссиага Камара, хавбек Альфред Каргбо и водитель автобуса Н’Фа Лайе.
Происшествия
Мужчина пропал при таинственных обстоятельствах в Магадане
Мужчину, который пропал после прогулки с другом в районе сопки в Магадане при загадочных обстоятельствах в канун Нового года продолжают искать.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Футбол
«Реал» нацелился на «ливерпульца» Мане
Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Политика
Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
Экономика
В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино
В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Экономика
В Беларуси начнут списывать штрафы со счетов и карточек должников
С 2020 года в Беларуси начинает работать новый механизм списания штрафов.
Армия и оружие
Турецкие военные готовятся к переброске в Ливию
Как ожидается парламент Турции 2 января начнет рассматривать законопроект, который разрешит оказать Ливии военную помощь.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Культура
Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером
Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Общество
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.