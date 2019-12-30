Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвывчера в 21:07

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБКвчера в 14:59

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 14:48

РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа

Газета.Ruвчера в 14:28

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новостивчера в 15:33

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ruвчера в 14:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:10, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости 20:58
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Общество

Трудовые книжки стали электронными

С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Российская газета 01:51
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Общество

В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми

Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:25
Политика

Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео

News.ru 08:15
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Спорт

Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
ТК Звезда 20:59
Футбол

Два футболиста погибли в ДТП в Гвинее

В результате ДТП погибли защитник юниорской сборной Гвинеи Иссиага Камара, хавбек Альфред Каргбо и водитель автобуса Н’Фа Лайе.
Матч ТВ 12:35
Происшествия

Мужчина пропал при таинственных обстоятельствах в Магадане

Мужчину, который пропал после прогулки с другом в районе сопки в Магадане при загадочных обстоятельствах в канун Нового года продолжают искать.
РЕН ТВ 20:58
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Кино

В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
OvideO.ru 10:21
Футбол

«Реал» нацелился на «ливерпульца» Мане

Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.
Вести.Ru 09:14
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета 18:22
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 11:15
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
Политика

Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
ТАСС 19:11
Экономика

В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино

В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Коммерсантъ 07:46
Экономика

В Беларуси начнут списывать штрафы со счетов и карточек должников

С 2020 года в Беларуси начинает работать новый механизм списания штрафов.
КП - Беларусь 08:45
Армия и оружие

Турецкие военные готовятся к переброске в Ливию

Как ожидается парламент Турции 2 января начнет рассматривать законопроект, который разрешит оказать Ливии военную помощь.
Эхо Москвы вчера в 11:30
Авто

Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis

Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Goroday.ru 30.12.19 в 10:13
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 03:11
Культура

Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером

Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Сахалин.Инфо 20:30
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером

Vprognoze.ru 06:49
Общество

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
РБК 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное