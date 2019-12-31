Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известия31.12.19 в 14:48

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новости31.12.19 в 15:33

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБК31.12.19 в 14:59

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвы31.12.19 в 21:07

РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа

Газета.Ru31.12.19 в 14:28

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАСС31.12.19 в 14:21

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ru31.12.19 в 14:10
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:22, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусь31.12.19 в 15:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
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