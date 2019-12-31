Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа
Газета.Ru31.12.19 в 14:28
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусь31.12.19 в 15:34
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Футбол
Василий Конов: «Говорят, у ЦСКА будет новый экипировщик»
ЦСКА выпустил новую форму позже всех в РПЛ.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права
Госавтоинспекция предполагает заменить процедуру оценки практического экзамена при получении водительских прав, заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, 2 января сообщает РИА Новости.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
Политика
Парламент Турции разрешил направить войска в Ливию
Турецкий парламент дал полномочия правительству страны отправлять войска в Ливию, сообщило информационное агентство Anadolu.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Хоккей
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Политика
Поклонская оценила новогоднее обращение Зеленского
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская позитивно оценила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.
Интернет
Агентство Brand Analytics подвело итоги исследования топ-платформ
Если в январе 2019 года совокупная цитируемость платформ в рейтинге практически вдвое уступала совокупной цитируемости медиаресурсов в Топ-100 (5,2 млн ссылок против 9,98 млн ссылок), то финишировали год платформы обойдя в декабре медиаресурсы Топ-100 (9,85 млн ссылок на платформы против 8,6 млн ссылок на Топ-100).
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Футбол
Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Хоккей
Российский вратарь Аскаров стал лучшим игроком матча со швейцарцами
Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров был признан лучшим игроком четвертьфинальной встречи чемпионата мира против команды Швейцарии.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Футбол
Алиссон признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон был признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе.
Кино
Шварценеггер думает о завершении карьеры
72-летний Шварценеггер всерьез задумался о прекращении актерской карьеры.