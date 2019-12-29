Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ
КП - Беларусьвчера в 15:34
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Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Гаджеты
В КНР создали систему на 32-ядерном AMD EPYC с пассивным охлаждением
Политика
Помпео отчитал власти Ирака за нападение на посольство США в Багдаде
Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус сообщил о телефонном разговоре, который состоялся 1 января между главой американской дипломатии Майклом Помпео и премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди.
Общество
Дерзкая операция: раскрыта схема побега Карлоса Гона из Японии
Wall Street Journal раскрыл схему дерзкого побега, который взбудоражил мир.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Здоровье
Ученые рассказали, чем может быть опасен слишком долгий сон
Американские эксперты назвали оптимальную продолжительность отдыха и выяснили, к каким опасным последствиям для здоровья может привести долгий сон.
Общество
В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Футбол
Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»
Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Энергетика
Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.