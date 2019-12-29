Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

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