Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Москва и Минск продлили контракты на поставку и транзит газа до 2021 года

Эхо Москвывчера в 21:07

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

РИА Новостивчера в 15:33

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Lenta.ruвчера в 14:10

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Известиявчера в 14:48

РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа

Газета.Ruвчера в 14:28

Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

ТАССвчера в 14:21

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

РБКвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:17, Ашберн

Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

КП - Беларусьвчера в 15:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Кино

В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука

1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
RT на русском 02:30
Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 16:14
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
Гаджеты

В КНР создали систему на 32-ядерном AMD EPYC с пассивным охлаждением

Актуальные Новости 14:30
Политика

Помпео отчитал власти Ирака за нападение на посольство США в Багдаде

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус сообщил о телефонном разговоре, который состоялся 1 января между главой американской дипломатии Майклом Помпео и премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди.
Московский Комсомолец 17:32
Общество

Дерзкая операция: раскрыта схема побега Карлоса Гона из Японии

Wall Street Journal раскрыл схему дерзкого побега, который взбудоражил мир.
РЕН ТВ 16:22
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru 10:59
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru 15:28
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером

Vprognoze.ru 06:49
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Здоровье

Ученые рассказали, чем может быть опасен слишком долгий сон

Американские эксперты назвали оптимальную продолжительность отдыха и выяснили, к каким опасным последствиям для здоровья может привести долгий сон.
Волга-Медиа 07:39
Общество

В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры

В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 13:30
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое

Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
Letnews.ru 15:15
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

Свободная Пресса 29.12.19 в 21:46
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Футбол

Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»

Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
РИА Новости 10:21
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов

В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
RT на русском 15:40
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС 15:29
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки

Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 08:13
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Известия 02:17
Гаджеты

Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8

По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Ferra 09:30
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное