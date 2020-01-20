Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.

с чего всё началось

Принятие решения затянулось из-за разногласий Москвы и Минска по цене поставок. Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около 70 млн долларов из-за инцидента с грязной нефтью.

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за грязную нефть

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