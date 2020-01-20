Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссия и Белоруссия договорились о компенсации за грязную нефть

Принятие решения затянулось из-за разногласий Москвы и Минска по цене поставок. Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около 70 млн долларов из-за инцидента с грязной нефтью.
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с чего всё началось

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
РИА Новости08:11

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Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

РБК09:07

Россия и Белоруссия согласовали методику определения компенсации за грязную нефть

Коммерсантъ08:57

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Lenta.ru08:07

Москва и Минск согласовали подход к вопросу о компенсациях за «грязную» нефть

Интерфакс08:27

Минск и Москва договорились о схеме компенсации за ЧП с «Дружбой»

RT на русском08:18

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

РИА Новости08:11

Минск и Москва согласовали подходы по определению компенсации за грязную нефть в «Дружбе»

ТАСС08:36
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
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ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

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4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
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Греческий футболист Стефанос Атанасиадис прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарской команды.
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Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
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Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате

В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.
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Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

Согласно проекту закона, президент предлагает дополнить ч. 6 ст. 75 Конституции формулировкой о проведении регулярной индексации пенсий в установленном федеральным законом порядке.
РБК 12:31
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Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
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Лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки покажут на Netflix

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В отеле в Перми жертвами прорыва трубы с кипятком стали 5 человек

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.
Главный региональный 05:21
Политика

Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни

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РБК 13:54
Общество

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

В пресс-службе правительства сообщили, что комиссия кабмина одобрила подготовленный Минсельхозом законопроект, которым вводится учет и чипирование домашних животных.
Московский Комсомолец 14:16
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Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org.
РБК 13:43
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
URA.Ru 18 января в 17:53
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Наука

Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

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Московский Комсомолец 12:01
Политика

Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя

Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 13:03
Энергетика

Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Рифей-Пермь 04:42
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Айза Анохина раскритиковала Алену Водонаеву за слова о маткапитале

ИнфоСМИ 13:25
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ 14:20
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Известия вчера в 23:36
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 03:14
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Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США

Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Lenta.ru 12:43
Авто

Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

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