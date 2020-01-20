Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссия и Белоруссия договорились о компенсации за грязную нефть

Принятие решения затянулось из-за разногласий Москвы и Минска по цене поставок. Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около 70 млн долларов из-за инцидента с грязной нефтью.
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с чего всё началось

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
РИА Новости08:11

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Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

РБК09:07

Россия и Белоруссия согласовали методику определения компенсации за грязную нефть

Коммерсантъ08:57

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Lenta.ru08:07

Москва и Минск согласовали подход к вопросу о компенсациях за «грязную» нефть

Интерфакс08:27

Минск и Москва договорились о схеме компенсации за ЧП с «Дружбой»

RT на русском08:18

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

РИА Новости08:11

Минск и Москва согласовали подходы по определению компенсации за грязную нефть в «Дружбе»

ТАСС08:36
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