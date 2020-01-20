Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба". Но размер выплат, как выяснила "Газета.Ru", до сих пор является предметом дискуссии. Решение проблемы затягивается не только по финансовым причинам, но и по политическим.

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

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