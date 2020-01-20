Общество
Газета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба". Но размер выплат, как выяснила "Газета.Ru", до сих пор является предметом дискуссии. Решение проблемы затягивается не только по финансовым причинам, но и по политическим.
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с чего всё началось
Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.РИА Новости08:11
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В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
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Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции
Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
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Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
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В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Авто
Lada Xray Cross с вариатором: АвтоВАЗ раскрыл статистику продаж
АвтоВАЗ рассекретил статистику продаж "вседорожной" версии Lada Xray.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
Муж и дочь Анастасии Заворотнюк приехали в храм на Крещение
Как сообщает ToDay News Ufa, члены семьи Анастасии Заворотнюк посетили храм в Московской Области в православный праздник Крещение.
Армия и оружие
Новые танковые снаряды «Лекало» получат российские войска
Новейшие бронебойные подкалиберные боеприпасы 3БМ44 «Лекало», поступающие в танковые войска России, заменят разработанные в советское время снаряды 3БМ42 «Манго».
Футбол
Лэмпард сообщил, что Мозес уйдет в аренду
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что полузащитник команды Виктор Мозес вновь уйдет в аренду.
Футбол
Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»
Происшествия
Столичные врачи извлекли из пищевода мужчины рыболовный крючок
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Общество
Сайгидгусейн Магомедов возглавил Юго-Западный банк Сбербанка РФ
Газета «Новое дело» со ссылкой на источник сообщает о назначении главы Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан на должность руководителя Юго-Западного филиала ПАО «Сбербанк России».
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Кино
Netflix покажет все фильмы студии Хаяо Миядзаки
Студия Ghibli, созданная в 1985 году режиссерами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, стала всемирно известной благодаря оригинальным историям о фантастических мирах и эпическим сагам, сочетающим мифологию и высказывания на актуальные гуманистические темы.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварии
Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
Биатлон
Губерниев заявил, что недоволен отсутствием медалей у биатлонистов
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских биатлонистов на Кубке мира.
Авто
Оспортивленные кроссоверы Audi Q5 Abt Edition появятся в России
Автомобили ограниченно серии Abt Edition с широким перечнем дополнительного оборудования поступят к дилерам Audi в феврале 2020 года.