Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба". Но размер выплат, как выяснила "Газета.Ru", до сих пор является предметом дискуссии. Решение проблемы затягивается не только по финансовым причинам, но и по политическим.
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с чего всё началось

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
РИА Новости08:11

Подробнее о событии

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

РБК09:07

Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с «Дружбой»

РИА Новости08:11

Минск и Москва согласовали подходы по определению компенсации за грязную нефть в «Дружбе»

ТАСС08:36

Москва и Минск согласовали подход к вопросу о компенсациях за «грязную» нефть

Интерфакс08:27

Минск и Москва договорились о схеме компенсации за ЧП с «Дружбой»

RT на русском08:18

Россия и Белоруссия согласовали методику определения компенсации за грязную нефть

Коммерсантъ08:57

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Lenta.ru08:07
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
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