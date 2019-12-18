Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Утверждается, что Москва выплатит Минску до 1,5 миллиарда долларов, введя обратный акциз для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ru02:26

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ruвчера в 23:42

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъ01:08

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАССвчера в 23:48

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новости01:15

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБКвчера в 23:00
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