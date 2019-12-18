РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Утверждается, что Москва выплатит Минску до 1,5 миллиарда долларов, введя обратный акциз для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

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