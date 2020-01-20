Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
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Москва и Минск согласовали подход к вопросу о компенсациях за «грязную» нефть

Интерфакс08:27

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

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Минск и Москва договорились о схеме компенсации за ЧП с «Дружбой»

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Россия и Белоруссия смогли договориться по нефти — СМИ

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Россия и Белоруссия согласовали компенсации за грязную нефть

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Белоруссия договорилась с Россией по компенсации за «грязную» нефть

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Россия и Белоруссия согласовали методику компенсации за загрязнение нефти в «Дружбе»

Rambler News Service08:31
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Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Кремль предварительно определил вероятную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
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Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
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В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:52
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Происшествия

Омский грузчик-инвалид заставлял школьниц заниматься проституцией

Фигурантов обвиняют в вовлечении в занятие проституцией, в организации занятия проституцией, в разбое, в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, в похищении человека, а также в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщает Om1.ru.
VSE42.RU 04:40
Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
RT на русском 06:54
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Общество

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Известия 05:18
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
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Отец Меган Маркл заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью

Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Культура

На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»

Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Комсомольская правда вчера в 23:21
Политика

Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму

Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму.
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Общество

В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
РИА Новости 02:50
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Шоу-бизнес

Сын омички Любови Полищук рассказал, как она на него орала

Любови Полищук до судорог боялся собственный сын. Об этом актер Алексей Макаров рассказал в интервью программе «Однажды».
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Общество

В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении

В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
РИА Новости 07:03
Авто

В Сеть попали изображения нового недорогого кроссовера Renault

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
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Футбол

«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»

Ранее появилась информация, что «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока,но красно-белые отказали бразильской стороне.
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Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

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Политика

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
Интерфакс 08:27
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
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