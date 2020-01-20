Общество
Lenta.ruРоссия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть
Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
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Россия и Белоруссия согласовали методику компенсации за загрязнение нефти в «Дружбе»
Rambler News Service08:31
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Политика
Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию РФ
Кремль предварительно определил вероятную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Политика
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Происшествия
Омский грузчик-инвалид заставлял школьниц заниматься проституцией
Фигурантов обвиняют в вовлечении в занятие проституцией, в организации занятия проституцией, в разбое, в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, в похищении человека, а также в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщает Om1.ru.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью
Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Политика
Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму
Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму.
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Шоу-бизнес
Сын омички Любови Полищук рассказал, как она на него орала
Любови Полищук до судорог боялся собственный сын. Об этом актер Алексей Макаров рассказал в интервью программе «Однажды».
Общество
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
Авто
В Сеть попали изображения нового недорогого кроссовера Renault
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Футбол
«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»
Ранее появилась информация, что «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока,но красно-белые отказали бразильской стороне.
Политика
Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).